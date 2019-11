Leonardo in fac simile alla biblioteca capitolare

La biblioteca capitolare di San Giovanni Battista (via Don Minzoni 1, Busto Arsizio), in collaborazione con l’associazione Amici della capitolare, propone una rassegna dedicata a Leonardo da Vinci.

La mostra divisa nelle due sale della biblioteca ospita alcuni Codici importanti come quello Atlantico, di Leicester e di Windsor, ma anche disegni donati dall’Ambrosiana di Milano e dall’Accademia di Venezia; progetti religiosi, seppur il talento del Rinascimento non si possa considerare un personaggio religioso in senso stretto e il suo curriculum sotto forma di lettera che presentò, quando arrivò a Milano, a Ludovico il Moro.

È anche grazie alle donazioni di Luigi Milani, Este Milani, Luigi Belotti e Giovanni Rossini che la biblioteca è preziosa fonte di storicità e memoria: «Siamo contenti della partecipazione della città nel conoscere il patrimonio che è custodito qua, ma che è di tutti noi e non tutti conoscono. Un anno fa abbiamo costruito l’associazione e questa è la prima iniziativa a fianco della capitolare sperando queste iniziative possano diventare sempre più frequenti e coinvolgenti» ha spiegato Carla Trotti in rappresentanza degli Amici della Biblioteca Capitolare. «Partiremo con una campagna soci per sostenere la biblioteca capitolare, ma anche per sviluppare qualche attività più importante. Di lavoro ce n’è tanto, la biblioteca è come il pozzo di San Patrizio» ha rivelato Bruno Ceccuzzi, uno dei sette fondatori dell’Associazione.

Nella capitolare, scrigno di 100 manoscritti e 85 incunaboli (libro stampato con tecnica a caratteri mobili), si possono trovare reperti di incommensurabile valore storico come pergamene del 1300/1200 e documenti sulla peste del 1600, per questo il sogno degli “Amici della capitolare” «sarebbe quello di trovare una sede più ampia per una sistemazione a questi beni».

La mostra, allestita tramite la direzione di Franco Bertolli e Salvatore Bollini Marcora, sarà aperta fino al 24 novembre nei seguenti giorni e orari: martedì, mercoledì, venerdì dalle 15:00 alle 19:00; sabato e domenica dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30.

Per info: 0331321671 o amici@bibliotecacapitolaresgb.it .