L’Insubria rende omaggio ad Ambrogio Pozzi

Nuovo e importante appuntamento con l’arte all’Università dell’Insubria mercoledì 6 novembre alle 10 con l’inaugurazione della mostra «Ambrogio Pozzi. Opere dalla collezione di famiglia», monografica dedicata all’artista e designer di origini varesine scomparso nel 2012.

L’esposizione, allestita negli spazi del rettorato, in via Ravasi 2 a Varese (fino al 14 febbraio 2020, da lunedì a venerdì ore 9-19, ingresso libero) si inserisce in un ciclo sull’arte contemporanea avviato la primavera scorsa con lo scultore Gianluigi Bennati. Sono esposte oltre cinquanta opere di Ambrogio Pozzi, tra ceramiche, oggetti di design, batik, vetri, pitture e sculture, dagli anni Cinquanta sino a tutto il primo decennio del 2000.

All’inaugurazione, aperta al pubblico, interviene anche il rettore dell’ateneo Angelo Tagliabue, con Andrea Spiriti, ideatore e presidente del Crisac, Centro di ricerca sulla storia dell’arte contemporanea, e i curatori Laura Facchin e Massimiliano Ferrario.