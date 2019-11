Dopo lo scivolone di giovedì, in consiglio si riparte dall’appalto del verde

Si riparte da dove si era rimasti giovedì scorso: dal voto sull’appalto decennale per la gestione del verde.

Il consiglio comunale di Gallarate è convocato giovedì 14 novembre, alle 19.45 e al primo punto c’è proprio il tema su cui, settimana scorsa, si era aperta una crepa in maggioranza.

Nella seduta del 7 infatti il Pd aveva posto una questione pregiudiziale sulla delibera di affidamento, per dieci anni, del servizio di gestione del verde ad Aemme Linea Ambiente. E un po’ a sorpresa – in una seduta già tesa – al momento del voto alla minoranza si erano associati anche i critici del centrodestra, tra cui il forzista Leonardo Martucci (che ha annunciato la sua uscita dalla maggioranza Cassani) e l’ex forzista Giuseppe Lorusso.

Nella seduta di settimana scorsa la maggioranza si era salvata in corner grazie all’assenza – sui banchi dell’opposizione – di Matelda Crespi, consigliera di Città è Vita. Ecco perché la seduta di giovedì 14 è delicata. Il sindaco di Gallarate Andrea Cassani sabato ha ostentato sicurezza con un post facebook: «Da oltre tre anni stiamo migliorando e rendendo più attrattiva la nostra Gallarate nell’interesse dei nostri cittadini; non abbiamo mai accettato ricatti e non li accetteremo certo ora. Anche perché, ad occhio e croce, se c’è qualcuno che non teme di tornare al voto è il sottoscritto».

Dopo il voto sull’appalto del verde è prevista la verifica delle linee programmatiche dell’amministrazione (passaggio politicamente rilevante) e la presentazione del Bilancio. Sul bilancio si voterà – secondo la road map di maggioranza – nella seduta successiva, fissata al 5 dicembre.