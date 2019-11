Pulizia del verde affidata per 10 anni ad Ala

Il servizio di gestione del verde (pulizia e cura di parchi,aiuole e giardini pubblici) sarà affidato per dieci anni ad Aemme Linea Ambiente, la società di base a Legnano, che già cura la raccolta rifiuti.

“La delibera sarà votata questa sera in consiglio comunale e in quella sede esprimeremo tutte le nostre perplessità riguardo a questa scelta dai tratti poco comprensibili” dicono i consiglieri comunali del Pd Giovanni Pignataro, Carmelo Lauricella, Anna Zambon e Margherita Silvestrini, insieme al segretario cittadino Davide Ferrari.

«Contesteremo in primo luogo le motivazioni legate all’economicità del servizio» spiega Margherita Silvestrini. «Nella delibera, nel valutare i parametri, si fa riferimento a gare d’affidamento di altri Comuni, ma si tratta di affidamenti per pochi mesi,al massimo pochi anni. Mentre qui si parla di ben dieci anni». C’è però anche un tema più generale: «Il servizio verrebbe affidato ad Ala che metterebbe a gara il servizio,perché non è un servizio che garantisce. Il Comune rinuncia a gestire l’affidamento, come ha sempre fatto».

Il Pd lamenta poi anche la scarsa qualità Ala su alcuni servizi: “Ci preme però da subito sottolineare come già oggi la giunta non sia in grado di vigilare sui servizi resi da questa società nella gestione del verde, e in particolare per quanto riguarda il servizio di apertura e chiusura dei parchi. Ci giungono numerose segnalazioni di diversi parchi pubblici lasciati aperti la notte. Abbiamo voluto verificare di persona, trovando effettivamente riscontro in alcuni dei parchi più piccoli, come quello di via Dante: ma la situazione clamorosa era quella del parco Bassetti, il più grande, il più bello della nostra città: cosa abbiamo trovato? I cancelli completamente spalancati sulla via Carlo Noè, che lasciano il parco disponibile, evidentemente, per qualche corsetta notturna con brivido”.