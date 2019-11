L’Università dell’Insubria dà il via agli appuntamenti contro la violenza sulle donne

L’università degli Studi dell’Insubria, questa mattina, ha voluto partecipare concretamente alla battaglia contro l’aberrante fenomeno della violenza nei confronti delle donne, largamente diffuso nella nostra società.

A parlare è la professoressa Paola Biavaschi, docente presso il dipartimento DISUIT, che ricorda come il lavoro dell’Università, sia un lavoro quotidiano capace di svilupparsi lungo tutto l’anno accademico con corsi di alta formazione e approfondimenti di ricerca che oggi sono stati riassunti in questo gesto significativo di fronte al padiglione di Monte Generoso.

A dare il proprio contributo sono stati i docenti di Economia e Scienze della Comunicazione, i dottorandi e tanti studenti che hanno voluto dare il proprio personale apporto, dipingendo di rosso un pezzo di panchina. Sono le docenti Paola Biavaschi, Maria Pierro, Alessandra Vicentini e Marina Protasoni; a Como Barbara Pozzo, Gabriella Mangione, Maria Cristina Reale, Flavia Cortellezzi, Elisa Bianco e i colleghi Emanuele Boscolo, Alessandro Panno, Giuseppe Colangelo e Omar Hashem Abdo Khalaf.

L’iniziativa si aggiunge ai numerosi incontri e progetti didattici in essere da anni all’Insubria. Il rettore Angelo Tagliabue si dichiara «soddisfatto per la sensibilità dimostrata dalle diverse componenti dell’ateneo e per il lavoro di squadra finalizzato al superamento degli stereotipi di genere, uno dei fattori principali che generano i fenomeni di violenza sulle donne».

Ecco gli appuntamenti dell’università varesina: