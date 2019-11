Venerdì 22 novembre l’Arci Cuac presenta “Marx, oltre i luoghi comuni”.

È il titolo del libro di di Paolo Ferrero e Bruno Morandi, edito da DeriveApprodi Editore.

Una serata per discutere con Paolo Ferrero, coautore del libro e Presidente della Sinistra europea, dell’attualità del pensiero del padre della critica in chiave materialista dell’economia.

“Nuove forme di lavoro e di sfruttamento, un capitalismo in continua trasformazione e gli scenari dei progressi tecnologici. A poco più di 170 anni dalla pubblicazione de ‘Il Manifesto del Partito Comunista’ il testo tenta d offrire gli strumenti per capire come la new economy non sia poi tanto new”.

Il circolo apre alle ore 20, viene proposto anche un piatto per cena (5 euro): Borsch zuppa a base di barbabietole e Draniki di patate con panna acida.

Ingresso con tessera Arci 2019/2020, che è poi valida per entrare in ogni circolo Arci d’Italia fino a ottobre 2020.