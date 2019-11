Il museo Gianetti apre i battenti alla mostra Kèramos

Per celebrare il 25* anniversario dalla sua apertura, il Museo della Ceramica Gianetti ospiterà da oggi fino al prossimo 21 dicembre la Kèramos Off Gallery, una mostra itinerante di opere in ceramica moderna e contemporanea.

Tanti gli artisti italiani e internazionali che partecipano alla mostra, accomunati dall’utilizzo dell’argilla per dare vita ad opere estremamente eterogenee.