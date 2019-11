Natale insieme al Granello, arriva il mercatino

Il Granello, Cooperativa Sociale, si unisce ai preparativi natalizi e inaugura il proprio mercatino di Natale: tante bancarelle da visitare, per comprare e fare regali, immerse nella magica atmosfera di dicembre e ricche di prodotti nuovi realizzati con passione nei laboratori de Il Granello.

Dalla falegnameria alla pelletteria, passando per la ceramica e la bigiotteria, e arrivando fino a prodotti bio come detersivi e marmellate, questo e tanto altro al mercatino natalizio della Cooperativa Sociale.

Il primo appuntamento con le bancarelle del Granello è a Cislago, in via Enrico Mattei, nei giorni di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, per inaugurare al meglio l’arrivo dell’ultimo mese dell’anno: il mercatino si svolge dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30.