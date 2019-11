Patrizia Laquidara in concerto, il tour parte da Varese

Patrizia Laquidara torna in concerto a Varese. La cantautrice di Catania sarà in scena giovedì 28 novembre, al Cinema Teatro Nuovo per una serata che darà via al suo nuovo tour teatrale e dove sarà possibile ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo lavoro “C’è qualcosa che ti riguarda”.

Un disco auto prodotto e indipendente, finanziato anche da un’operazione di crowdfunding che fin da subito ha superato il doppio della cifra stabilita in partenza. Un lavoro che vede la produzione del compositore, pianista e arrangiatore Alfonso Santimone e che ha già avuto un riconoscimento importante per il brano “Il Cigno” che ha vinto il Premio Amnesty International 2019 come miglior canzone sui diritti umani.

Patrizia Laquidara, siciliana di nascita e veneta d’adozione, è una tra le figure più originali e poliedriche della nuova musica d’autore. Il suo primo album “Indirizzo Portoghese”, uscito nel 2003, la porta al Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte durante il quale si aggiudica il Premio assoluto della critica Mia Martini.

Nel 2007 da alle stampe il suo secondo album “Funambola”, prodotto dall’icona della musica tropicalista e sperimentale Arto Lindsay e da Patrick Dillett. Tale progetto artistico è stato indicato dal comitato del Premio Tenco come uno dei cinque dischi più belli della stagione.

Nel 2011 pubblica “Il Canto Dell’Anguana”, un riuscito album indagine sulle tradizioni musicali dell’alto vicentino. Il successo di critica la porta a conquistare la Targa Tenco per il miglior album dialettale. L’artista, oltre all’attività concertistica, si occupa anche di recitazione teatrale e cinematografica. Conduce inoltre programmi per la Radio Svizzera Italiana e ha pubblicato una raccolta di poesie dal titolo “Alphonsomangorey”.

In apertura “Andrea Arnoldi e Il peso del corpo” che si esibirà in formazione trio acustico (voce, chitarra e violoncello). Andrea Arnoldi ha esordito nel 2015 con il suo fortunato “Le cose vanno usate le persone vanno amate” che esplora gli aspetti più interessanti del moderno cantautorato italiano.

Patrizia Laquidara in concerto

Giovedì 28 novembre 2019

CINEMA TEATRO NUOVO

Viale dei Mille, 39 – Varese

Inizio concerto ore: 21.00

Prezzi dei biglietti:

intero 15 euro

ridotto 10/12 euro

Info e prenotazioni: 0332.830053

L’evento è parte della rassegna “Note di Scena” di Filmstudio’90.