“DireFareDifferenziare”: ecco la nuova app per la raccolta differenziata

Da oggi, 15 novembre, i clienti del servizio igiene urbana di Varese e di Binago hanno a disposizione una nuova app: DireFareDifferenziare, scaricabile gratuitamente da playstore e appstore.

Quanti già utilizzavano la precedente app (chiamata Puliamo), ma anche chi finora non la utilizzava, possono cosi dotarsi della nuova applicazione, ulteriormente arricchita e implementata in maniera di fornire le informazioni necessarie riguardo alla raccolta rifiuti.

Oltre al classico “Dove Lo Butto?” il “dizionario” per scoprire dove buttare i vari rifiuti, sono indicati i giorni di raccolta personalizzati per via, c’è l’indicazione della prossima raccolta, è possibile prenotare il ritiro degli ingombranti e persino segnalare le situazioni critiche, come le discariche abusive e i cestini pieni.

«Si tratta di uno strumento semplice, utile e pratico -ha sottolineato l’amministratore delegato di Acsm Agam Ambiente, Pierpaolo Torelli – Volto ad incentivare le buone pratiche ambientali e contribuire a mantenere la propria città pulita»

Nella APP sono riportati anche ubicazione e orari dei centri di raccolta: per avere tutti questi servizi basta scaricarla e procedere alla registrazione gratuita