Raccolta differenziata: Varese supera il 70%, 8 punti in più in 3 anni

In soli 3 anni la raccolta differenziata a Varese ha fatto un balzo in avanti di 8 punti percentuali, passando dal 62% nel 2016 al 70% nel 2019.

Un risultato importante che porta Varese tra i migliori capoluoghi in materia di perfomance ambientale legata alla corretta gestione dei rifiuti: segno dell’attenzione dell’amministrazione e dei varesini sui temi ambientali e sull’importanza della raccolta differenziata.

«Questi dati sono da leggere con grande soddisfazione perchè otto punti percentuali sono tanti per un capoluogo di 80 mila abitanti – spiega l’assessore all’Ambiente Dino De Simone – Questo risultato è il frutto del grande impegno che stiamo ponendo per migliorare la qualità della raccolta differenziata e del servizio, che poi ci ha consentito anche di intervenire sulle tariffe riuscendo ad applicare notevoli sconti per le utenze non domestiche. Varese è davvero una città attenta all’ambiente e con buone prestazioni in materia di raccolta differenziata. La strada è quella giusta e possiamo ancora crescere e migliorare. Il prossimo passo su cui stiamo lavorando è quello della riduzione dei rifiuti come nuova sfida legata all’economia circolare. Anche per questo l’amministrazione sta partecipando ad un progetto europeo che ha come obiettivo quello di migliorare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata nei condomini».