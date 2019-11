Maltempo, vettura colpita dai rami

Il maltempo continua a provocare danni. Questa mattina, mercoledì 27 novembre, i tecnici del comune sono intervenuti in Via De Bernardi per rimuovere dei grossi rami caduti sulla strada, intorno alle 8. I rami hanno colpito una vettura in transito, senza provocare grandi danni.

La zona è stata messa in sicurezza nel giro di poco e i rami sono stati addossati al fianco della carreggiata, così da rendere libero il passaggio per gli automobilisti. Per permettere la pulizia della strada è stato istituito il senso di marcia alternato.

Le piante si trovano all’interno di un prato privato, a ridosso della strada dove si trova l’ex Sonnino. I proprietari sono stati quindi invitati a provvedere alla messa in sicurezza degli alberi, mentre l’amministrazione comunale ha provveduto a risolvere la situazione e permettere la regolare viabilità. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco.