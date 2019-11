Riapre il ponte sul fiume Tresa

Il ponte sul fiume Tresa lungo la strada statale 394 tra Germignaga e Luino è stato riaperto poco dopo le 11 di oggi.

La conferma della riapertura è arrivata dal vice sindaco di Luino Alessandro Casali in contatto con Anas che in via ufficiosa ha comunicato una tempistica di massima.

L’obiettivo era quello di consentire nuovamente il transito veicolare dopo l’abbassamento del livello di piena che ha obbligato la chiusura sabato sera. L’operazione di riapertura è avvenuta effettivamente dopo le 11, come confermato anche dal sindaco di Germignaga Marco Fazio.