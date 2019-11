Saronno e Paperino, uno speciale annullo postale

Oggi – sabato 16 novembre – a Saronno Poste Italiane celebra la mail art con uno speciale annullo postale.

Oggi dalle 10.00 alle 12.00 è visitabile all’ufficio postale di via Varese la mostra a tema Paperino in occasione dell’ottantacinquesimo compleanno del fumetto per celebrare lo speciale annullo postale realizzato dal grafico professionista Claudio Romeo, stimato collaboratore della rete Mail Art.

Presente oggi cerimonia di bollatura saranno il direttore della filiale di Busto Arsizio di Poste Italiane Marco Valsecchi, Claudio Romeo, l’architetto Gian Paolo Terrone e i rappresentanti del circolo culturale Tramway.

Il timbro, utilizzato per la prima volta il 26 ottobre sarà usufruibile nei sessanta giorni successivi, in seguito ai quali verrà depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma ed entrerà a far parte della collezione storica postale.