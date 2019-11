Saronno, a Villa Gianetti il 21° concorso presepi di Avis

Sono aperte le iscrizioni alla 21^ edizione della tradizionale mostra-concorso presepi organizzata ogni anno da Avis Saronno con il patrocinio comunale e con speciali premi messi in palio.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano allestire e proporre il proprio presepe, bambini, famiglie, associazioni, scuole e singoli cittadini. L’esposizione dei presepi si terrà a Villa Gianetti, via Roma 20: la mostra sarà aperta dal 26 dicembre al 6 gennaio, con una sola chiusura eccezionale prevista per il 31 dicembre, dalle ore 15 alle ore 19 e anche dalle 10 alle 12 esclusivamente nei giorni festivi.

Il termine ultimo per le iscrizioni è il giorno 15 dicembre: le adesioni si registrano presso la segreteria Avis, in via Marconi 5 a Saronno. La consegna dei presepi avverrà a Villa Gianetti nei giorni di mercoledì 18 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, e giovedì 19 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30. La premiazione si terrà sabato 18 gennaio alle ore 16 al salone della sede Avis di via Marconi. Per tutte le informazioni e per il bando di adesione è necessario contattare la sede Avis Saronno, da lunedì a venerdì tra le ore 9 e le ore 12 e dalle 11 alle 12 durante la domenica, oppure visitare il sito www.avissaronno.it .