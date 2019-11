Semaforo rosso a Brescia per una Openjobmetis troppo molle

C’è una situazione che non lascia tranquilli dopo la netta sconfitta rimediata a Brescia dalla Openjobmetis, 91-74. Non abbiamo mai visto Attilio Caja così demoralizzato dopo una gara persa. Arrabbiato sì, triste pure, qualche volta furibondo e spesso propositivo, ma – complice anche un altoparlante troppo moscio – questa volta il tecnico varesino è apparso davvero sotto tono, rattristato da quel che la sua squadra non è riuscita a fare al PalaLeonessa.

Intendiamoci: perdere in trasferta con la Germani non è una bestemmia vista la caratura del complesso a disposizione di Vincenzino Esposito, destinato (almeno nelle intenzioni e nel budget) a occupare stabilmente la parte alta della classifica. Ma le difficoltà incontrate da Varese lasciano perplessi; Mayo e compagni non sono riusciti a mettere sul parquet l’energia che li ha sempre contraddistinti e, anzi, hanno concesso troppe soluzioni semplici a Brescia, sbagliando tanto anche a livello di movimenti e di interpretazione del gioco. Poi c’è anche da segnalare un arbitraggio pessimo nella direzione di gara, con 54 falli fischiati complessivamente: uno spezzatino che ha anche scoraggiato i biancorossi nell’essere aggressivi. Ma è lo stesso Caja, nel dopo gara, a dribblare un possibile alibi per concentrarsi sulle mancanze dei suoi.

Certamente a pesare sul match sono stati i quattro falli rapidi di Peak, apparso da subito il più in palla della Openjobmetis tanto a livello offensivo quanto di impegno in difesa. «Lui e Vene sono stati gli unici a reggere e non ho tolto LJ al terzo fallo proprio perché alle sue spalle non c’erano alternative sottolinea l’allenatore biancorosso». Quando dunque l’ala americana ha dovuto accomodarsi in panchina – era la metà del secondo quarto – su Varese si è spenta la luce anche perché il reparto guardie ha faticato ad accendersi, con un Clark letteralmente disastroso sui due lati del campo e alla fine anche lui fuori per falli. Mayo, e in parte Jakovics, hanno poi provato a farsi carico dell’attacco ma i punti non bastano a muovere una squadra per larghi tratti poco incisiva e a corto di idee, ma pure in ritardo nelle rotazioni difensive. Brescia dal canto suo ha potuto sfruttare una fisicità e un’esperienza ben superiori e nei momenti meno felici ha comunque evitato che la Openjobmetis tornasse a contatto (al massimo biancorossi a -8 in un paio di occasioni). Così, quando Abass e soci hanno ritrovato la via del canestro (ottimo anche Lansdowne, bene Laquintana), il divario si è aperto sino al nettissimo +17 della sirena, 91-74. E domenica prossima, a Masnago, ci saranno i campioni d’Italia.

