Una serata con Giorgio Scianna, narratore dell’adolescenza

Terzo appuntamento per gli “Incontri con l’autore” organizzati da AGeV con la Comunità Pastorale Beato Schuster e l’Istituto Comprensivo Marconi.

Venerdì 22 novembre alle 21, al teatro parrocchiale di Venegono Inferiore, l’ospite sarà lo scrittore Giorgio Scianna.

Scianna dimostrerà ai ragazzi e agli adulti in sala come il lavoro dello scrittore può diventare strumento principe per indagare nel profondo i sentimenti e le relazioni con la famiglia e gli amici, tanto difficili da incasellare in un’età come l’adolescenza.

I suoi libri più conosciuti come “Cose più grandi di noi”, “La regola dei pesci “ e “Qualcosa ci inventeremo” esplorano quella terra di confine che divide ragazzi e adulti, senza la pretesa di insegnare, ma solo cercando di raccontarla sotto angolazioni diverse.

Il dibattito con l’autore è il momento finale di un progetto più ampio che ha visto i ragazzi della scuola secondaria leggere e discutere in classe con gli insegnanti alcuni brani tratti dalla sua opera.

Ingresso libero.