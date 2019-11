Solidarietà al vicario Leopoldo Testa per i gravi attacchi ricevuti dall’estrema destra

Il sindaco Davide Galimberti, il presidente del consiglio comunale Stefano Malerba e tutta l’amministrazione del Comune di Varese vogliono testimoniare vicinanza e solidarietà nei confronti del vicario della Questura di Varese, Leopoldo Testa, e di tutte le Forze dell’ordine, a seguito degli attacchi e delle gravi parole contenute in un comunicato a firma di un gruppo di estrema destra.

Nell’ultimo Consiglio comunale di Varese è stata approvata all’unanimità, con i voti favorevoli di tutte le forze politiche presenti, la mozione relativa al conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre. Il tutto si è svolto nel luogo della democrazia partecipata della nostra città, la sala consigliare di Palazzo Estense, che per l’occasione era stracolma di cittadini.

Durante la serata le Forze dell’ordine hanno svolto il loro prezioso lavoro, garantendo l’ordine pubblico in modo corretto e impeccabile. Non permettendo l’ingresso nella sala di un manipolo di provocatori. Scene gravi, a cui hanno potuto assistere le centinaia di pacifici cittadini giunti a Palazzo Estense per questo importante momento.

Denunciamo quindi le gravissime parole usate da questo gruppo di provocatori, che nel comunicato insultano senza remore Forze dell’ordine, i cittadini e quindi tutta la nostra città. Arrivando anche a minacciare apertamente nel comunicato gli uomini e le donne delle Forze dell’ordine, accusate di svolgere il loro encomiabile compito per la comunità per uno “stropicciato stipendio”.

Per questo, ringraziamo nuovamente chi ogni giorno lavora con il massimo impegno per garantire la sicurezza e la tranquillità di tutti i cittadini. Ribadiamo con forza come l’operato delle Forze dell’ordine sia stato, come sempre, encomiabile e di altissima professionalità.