Tutta Varese vota Liliana Segre cittadina onoraria

Un lungo, toccante applauso durato più di un minuto ha siglato il voto che ha deciso, all’unanimità, di concedere la cittadinanza onoraria Il consiglio comunale di Varese ha votato all’unanimità la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. La richiesta era stata presentata dal consigliere Laforgia, e firmata da altri 23 consiglieri, ed è stata votata da 30 consiglieri su 30: mai partecipazione era stata così alta.

La motivazione della mozione è stata presentata dal presidente del consiglio comunale, Stefano Malerba, che ha ricordato inoltre che per diventare efficace, erano necessari i tre quarti di voti favorevoli dell’assemblea, cioè almeno 25 consiglieri.

«Un momento importante per la città durante un Consiglio comunale a cui hanno partecipato centinaia di cittadini – ha detto il sindaco di Varese, Davide Galimberti – Segno del grande attaccamento della nostra città ai valori di democrazia, uguaglianza e libertà».

PERCHE’ LA CITTADINANZA ONORARIA

La proposta del consiglio comunale di Varese ha un preciso legame con il territorio: Liliana Segre venne catturata a Selvetta di Viggiù, in provincia di Varese, l’8 dicembre del 1943 mentre insieme al padre cercava di attraversare il confine svizzero. Aveva 13 anni (foto sopra) quando conobbe il carcere, prima quello di Varese, poi Como e infine San Vittore a Milano. Il 30 gennaio del 1944 fu formato il convoglio che doveva trasportarla ad Auschwitz: partenza da Milano, con tappa a Verona per caricare altri ebrei provenienti dall’Italia centrale. Con lei viaggiarono 36 bambini e 158 anziani nati prima del 1885. La più giovane si chiamava Fiorella Calò, nata l’8 settembre del 1943, la più anziana Esmeralda Dina di 87 anni. Di quel convoglio, secondo i documenti conservati nel museo di Auschwitz, solo 97 uomini e 31 donne superarono la selezione per le camere a gas.

A Liliana Segre venne tatuato sul braccio il numero di matricola 75190. Nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, perse il padre e i nonni paterni. Fu liberata a Ravensbruk il 30 aprile del 1945, dopo aver fatto la marcia della morte insieme ad altre 56 mila persone sfinite dalla fame, dalla violenza subita, dalla fatica e dalla paura. L’ultimo vigliacco tentativo nazista per nascondere al mondo l’orrore dei campi di sterminio

CONSIGLIO COMUNALE “SOLD OUT” PER LILIANA SEGRE

Erano davvero tantissimi ad assistere alla votazione per la cittadinanza onoraria a Liliana Segre: oltre ai Giovani Democratici di Varese, l‘Anpi provinciale e l’arcigay di Varese, molti cittadini venuti a “vegliare” la votazione, alcuni di loro notissimi: come il centenario notaio Bortoluzzi, Stella Bolaffi, i rappresentanti del coro Rebelde.

Fuori dal consiglio comunale, anche una decina di rappresentanti dell’estrema destra varesina: ma nulla delle loro eventuali rimostranze sono arrivate in consiglio.