Stazione di Cislago: nuovo parcheggio per i pendolari

L’amministrazione comunale di Cislago ha recentemente deliberato la modifica del parcheggio della stazione di via Buonarroti, utilizzato oggi prevalentemente da pendolari provenienti non solo da Cislago, ma anche dai comuni limitrofi. La delibera approvata stabilisce di riservare 44 posti auto ai soli residenti a Cislago, che dovranno fare richiesta dell’apposito permesso di sosta.

Il parcheggio di via Buonarroti e sempre molto affollato e capita spesso di vedere macchine parcheggiate là dove non sarebbe consentito.

Per venire incontro alle richieste di più parcheggi, l’amministrazione ha predisposto la costruzione di un nuovo parcheggio nei pressi della stazione, precisamente in via Raffaello; il nuovo parcheggio potrà essere utilizzato sia per soste brevi sia per soste lunghe, quindi ideale anche per quei pendolari che lavorano a Milano e hanno necessità di parcheggiare la macchina per un periodo di tempo più lungo. I posti disponibili saranno in totale 44, circa 12 riservati per soste brevi di massimo 2 ore, 2 posti riservati a persone disabili e una trentina di parcheggi per soste senza vincolo di orario.