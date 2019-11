SunExpress annuncia il lancio del volo Milano Malpensa-İzmir

La Turchia è più vicina, con il nuovo volo per Smirne da Milano Malpensa, annunciato dalla compagnia turco-tedesca Sun Express (foto Pixabay).

«Siamo molto felici che SunExpress abbia scelto Malpensa tra tutti gli aeroporti italiani per il lancio della sua nuova rotta per Smirne» dice Andrea Tucci, Responsabile Commerciale Aviation di Sea.«È una nuova destinazione per gli aeroporti di Milano che arricchisce il network di Malpensa con una città che ha tutti i requisiti per un collegamento di successo: legami storici con il nostro paese (come ricorda il nome Smirne), una forte vocazione di business e commerciale, un polo fieristico e congressuale, un’atmosfera metropolitana moderna e una posizione ideale vicino a siti turistici rinomati. Tutto questo la rende la controparte ideale di Milano».

SunExpress, joint venture tra Lufthansa e Turkish Airlines specializzata da 30 anni nei viaggi leisure, ha annunciato il lancio del volo Milano Malpensa-İzmir (Turchia), con due voli settimanali, lunedì e giovedì a partire dal 4 giugno 2020 fino al 28 settembre 2020, nell’ambito dell’operativo estivo di SunExpress 2020.

L’operativo di SunExpress prevede due voli settimanali, il lunedì e il giovedì, con partenza alle 14:40 dall’aeroporto di Milano-Malpensa (MXP) all’aeroporto Izmir Adnan Menderes (ADB) con arrivo previsto per le 18:25.

Il volo dall’aeroporto di Izmir Adnan Menderes (ADB) a Milano-Malpensa (MXP) sarà sempre previsto il lunedì e il giovedì, con partenza dalla Turchia alle 11:45 e arrivo in Italia alle 13:50.

«Milano è una meravigliosa destinazione che si aggiunge al network di SunExpress. Siamo molto contenti di collegare questa vivace città italiana e il suo bacino d’utenza con la splendida Izmir sulla costa egea. Il volo serve entrambe le destinazioni due volte alla settimana ed è l’ideale sia per i viaggi d’affari sia per i turisti che vogliono visitare la città, dedicarsi allo shopping o rilassarsi al mare. Non vediamo l’ora di servire questa rotta e accogliere i nostri ospiti a bordo nell’estate 2020» commenta Peter Glade, Commercial Director SunExpress.