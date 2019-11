Tappa legnanese per il Tour de Nocc di Davide Van De Sfroos. Il cantautore comasco porta al Teatro Galleria un live pensato per coinvolgere il pubblico e farlo ballare e cantare sulle note di uno dei più grandi protagonisti del folk rock italiano. In cartellone il repertorio che ha reso così amato dal pubblico l’artista laghée.

Davide Van De Sfroos inizia le prime esperienze musicali nei Potage, gruppo di ispirazione punk. Dopo essere stato un solista, incontra il bassista Alessandro “Frode” Giana con il quale forma i De Sfroos, gruppo che comincia elaborando alcuni testi in finto inglese, italiano e lombardo nella sua

variante laghée. Questi sfociano nella pubblicazione della musicassetta in studio “Ciulandàri!” (1992) e di quella dal vivo “Viif” (1994). È proprio l’uso originale della variante comasca del lombardo per i testi delle loro canzoni a portarli subito verso il successo. Dopo lo scioglimento del gruppo, nel 1998, Van De Sfroos inizia la carriera solista pubblicando nel 1999 “Brèva e Tivàn”. L’8 febbraio 2008 esce l’album “Pica!” che si attestò al quarto posto dei dischi più venduti in Italia nella settimana di uscita[4], rimanendo in classifica per 14 settimane. Il disco riscuote un grande successo di pubblico e di critica.

Il 19 aprile successivo tiene un concerto al Forum di Assago (Milano), registrando il tutto esaurito. Nel

2011 con “Yanez” partecipa al Festival di Sanremo. Il 9 giugno 2017 Davide canta, per la prima volta,

allo Stadio di San Siro di Milano. Sul palco con lui ci saranno Alessandro De Simoni (Fisarmonica), Simone Prina (basso), Angapiemage Galliano Persico (violino, tamburello, cori), Riccardo Luppi (sax tenore e soprano, flauto traverso), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori) e Francesco D’Auria (batteria, percussioni, tamburi a cornice, hang). Il concerto, in programma venerdì 8 novembre, avranno inizio alle 21. I biglietti sono in vendita a partire da 29 euro. È possibile acquistarli al Disco Store di piazza San Magno, oppure sul circuito Ticket One.