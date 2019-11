Treno in ritardo per cavallo sui binari

Treni in ritardo per… cavallo sui binari.

È successo nella tarda mattinata sulla linea Domodossola-Milano, nel tratto tra Sesto Calende e Vergiate.

All’altezza della cascina Legnate un cavallo si è infilato sui binari e ha costretto il macchinista del treno 10415 (come segnalato dal gruppo Amici Pendolari Domodossola-Arona-Milano) a fermare la corsa del convoglio. Il quadrupede probabilmente è entrato sulla sede e poi si è ritrovato a non poter uscire, all’altezza del muro in pietra (e della rete) della cascina Legnate Vecchia.

La corsa è poi arrivata a Milano con 27 minuti di ritardo, anche se va detto che già prima di Sesto il treno aveva un ritardo superiore ai 10 minuti.

Nessun danno all’animale.

Il punto dove è avvenuto il fatto: