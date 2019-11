Uboldo si tinge di viola per la lotta contro il tumore al pancreas

Giovedì 21 novembre è la giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas. A Uboldo luoghi pubblici e privati verranno illuminati di viola per sensibilizzare l’opinione pubblica, su uno dei tumori più aggressivi e con il più alto tasso di mortalità.

Il tumore al pancreas rappresenta la quarta causa di morte per cancro in Europa. Solo in Italia ogni anno sono circa 13.500 le persone a cui viene diagnosticato un carcinoma di questo tipo, rappresentando circa il 4% di tutti i nuovi tumori. Nel 2016 i decessi sono stati oltre 12.000.

L’alto tasso di mortalità in seguito alla diagnosi è dovuto al fatto che questo tipo di carcinoma non dà particolari segni nella fase iniziale e i sintomi spesso non vengono subito riconosciuti. Conseguentemente accade che molto spesso il tumore venga diagnosticato in una fase già avanzata, quando le metastasi ormai sono già diffuse nel corpo. La sensibilizzazione del grande pubblico, insieme alla prevenzione, diventa quindi di fondamentale importanza per poter individuare la malattia quando è ancora in uno stato iniziale.

L’evento è sostenuto da Nastro Viola, un’associazione senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone sul tema e raccogliere fondi per la ricerca.