Uomo sulle piste a Malpensa

Un passeggero in transito a Malpensa proveniente dal Marocco e con problemi di documenti è stato fermato alla frontiera aerea dello scalo nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 10 novembre.

Il giovane è stato preso in carico dalla Polaria per essere reimbarcato ma al momento di salire sull’aeromobile è riuscito a fuggire.

Di corsa sulle piste, subito è scattato il protocollo di sicurezza e i voli in avvicinamento sono stati lasciati in attesa per una ventina di minuti senza causare problemi di operatività allo scalo.

Le telecamere di video sorveglianza hanno ripreso una figura mentre scavalcava la recinzione verso Samarate dopo le 19. Sono in corso le ricerche.