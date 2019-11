Vaccinazioni e informazione col Rotary Club Saronno

Il Rotary Club Saronno è lieto di invitare la cittadinanza all’incontro sul tema: “LE VACCINAZIONI: TANTE LUCI E POCHE OMBRE”.

Il convegno nasce dall’esigenza di fare chiarezza sul ruolo delle vaccinazioni fornendo un’informazione consapevole su una questione fondamentale di sanità pubblica.

Interverranno, quali relatori, il Prof. Fabrizio Pregliasco, ricercatore universitario per la Disciplina Igiene Generale ed Applicata presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la salute dell’Università degli Studi di Milano, virologo dell’Università di Milano e Direttore Sanitario della Casa di Cura Ambrosiana di Cesano Boscone, il Dott. Luciano Porro, medico di base di Saronno e il Dott. Francesco Rossitto, Direttore Sanitario dell’Ospedale di Saronno. Il Dott. Massimo Vaghi, specialista in chirurgia vascolare dell’Ospedale Maggiore di Crema e socio del Rotary Club Saronno, farà da moderatore dei lavori.

Il convegno si terrà sabato 9 novembre, ore 09.00, presso la sala conferenze Frati Concezionisti (Padre Monti) in Via Legnani n. 4, Saronno.