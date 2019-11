Blumer: “Venezia reagisce, la città è più forte dell’emergenza”

Racconta Venezia ogni giorno, le sue calli, le storie nascoste nei dettagli e nei luoghi. Federico Blumer, varesino di nascita, veneziano d’adozione, ideatore del canale social “Il viaggio di scoperta” non poteva non mostrare la città in queste ore di emergenza mentre si contano i danni dell’alta marea straordinaria.

E lo ha fatto nel suo stile di narratore social, mostrando in diretta i segni di quello che sta accadendo ma anche e soprattutto ricordando l’incredibile capacità di reazione che questa città dimostra da secoli.

“È un dramma e ci attendono ore di trincea nei prossimi giorni ma la città è più forte – spiega Blumer -. La comunità reagisce e non si piange addosso”. “I veneziani difendono la loro città – prosegue – nonostante tutto continuano sempre a farlo. Pensate a Venezia, pensateci col cuore. Chi è qui e dovrà gestire il problema di questa acqua spaventosa lo farà sapendo che sta tenendo in piedi un bene che non è solo suo ma un bene di tutta quanta la collettività, il mondo intero. Noi siamo i gestori di un tesoro che appartiene a tutto quanto il mondo“.

