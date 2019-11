Virgo Fidelis al Cfp di Luino

Ieri sera il CFP di Luino ha ospitato a cena per la prima volta i Carabinieri della locale Compagnia, affidata al comando del Capitano Alessandro Volpini. L’occasione è stata la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma, per la quale l’Associazione Nazionale dei Carabinieri di Luino ha organizzato un ritrovo conviviale, chiedendo alla nostra scuola di realizzarlo nei propri locali, con i docenti e gli allievi dei corsi di Cucina e di Sala/Bar.

L’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, della quale il CFP di Luino fa parte, ha aderito volentieri alla richiesta, sia per la consolidata collaborazione che esiste con l’Arma dei Carabinieri sui temi della sicurezza e sulla didattica a questa attinente, sia perché in tali occasioni gli allievi possono sperimentare in modo non simulato le attività che dovranno affrontare nel mondo del lavoro.

La cena è stata servita a circa 70 ospiti, Carabinieri di tutte le età, da quelli che sono ora ai primi passi della carriera, a quelli che sono ormai in congedo, alcuni dei quali con le loro famiglie. Alla serata hanno partecipato anche il sindaco di Luino Andrea Pellicini, il Prevosto, Don Sergio Zambenetti, il Presidente dell’Agenzia Formativa Rosa Ferrazzi e l’Assessore comunale e Consigliere d’amministrazione dell’Agenzia Formativa Alessandra Miglio, che hanno salutato i partecipanti.

La cena di ieri è anche stata l’occasione, che non capita di frequente, soprattutto ai più giovani, di vedere i Carabinieri fuori servizio e in abito civile, potendoli per ciò apprezzare nella loro dimensione di normali cittadini, e non di tutori dell’ordine in uniforme, con il distacco che ciò comporta. Ci auguriamo che l’apprezzamento che i nostri ospiti hanno espresso in modo non formale agli allievi e ai loro docenti sia solo il primo di una serie destinata a proseguire nel tempo.