Adele Cossi, eclettica artista che ora esprime il suo estro anche nelle arti visive, interpreterà i canti della tradizione natalizia il 24 dicembre a Palazzo Verbania a partire dalle ore 16.30. Il concerto è stato organizzato dalla Città di Luino con Confcommercio Ascom Luino.

«Conosco Adele Cossi e sono convinto che la sua voce si farà interprete del miglior augurio di Natale per tutti noi». Così commenta il vice sindaco Alessandro Casali, che aggiunge: «Auspico che sia un momento caloroso per scambiarci gli auguri».

«Felicissimo di aver gettato i dadi per la scommessa “concerto di Natale “ alla vigilia…data difficile per i molti impegni di tutti che si concentrano spesso, finanche nell’acquisto dei regali… Ma credo credo che Luino meriti un evento che, vorrei, fosse calendarizzato ogni anno il 24 con scambio auguri della città a tutti i sindaci alle autorità e tutti i luinesi e non» dichiara il Presidente Confcommercio Ascom Franco Vitella. «Una grande artista quest’anno, con un musicista di caratura come il maestro Bricchi e la figlia giovane ma già molto brava, Giulia, a duettare con la divina Adele Cossi».

L’attrice ha ben dimostrato negli anni di possedere doti e carisma per creare atmosfere di impalpabile serenità e luce.

È stata ammirata nel tempo in teatri di fama internazionale come La Fenice, impegnata in ruoli da soprano, piuttosto che in programmi televisivi in celebri arie di operette. Adele Cossi, umile e capace, è stata recensita su testate internazionali tra cui L’ Europeo, Epoca, Oggi, Gramophone ed è citata per le sue performance in annuari dell’Opera Lirica in Italia. La brava artista verrà accompagnata al piano da Riccardo Bricchi con la partecipazione di Giulia Bricchi.

24 dicembre ore 16.30

Adele Cossi in concerto a Palazzo Verbania di Luino