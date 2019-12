Amichevole utile per i Mastini, battuti dagli americani del St. Thomas

L’ultima partita del 2019 dei Mastini Varese non è stata una gara di campionato, bensì l’amichevole di lusso organizzata al PalAlbani e disputata – lunedì 30 – contro la St. Thomas University, formazione di un college militare del Minnesota che vanta una solida tradizione hockeyistica e ha in bacheca diversi titoli statali universitari e ben 34 titoli della MIAC, la conference di “Division III” a cui appartiene nell’ambito della NCAA.

I gialloneri, con qualche assenza “coperta” da un paio di prestiti forniti dagli stessi americani, hanno tenuto botta al St. Thomas, perdendo con il punteggio di 8-5, maturato essenzialmente nel terzo centrale dominato dagli ospiti per 4-0. Buona, comunque, la prova del Varese che ha sfruttato l’occasione sia per una bella esperienza contro una realtà d’oltreoceano, sia per tenere i muscoli caldi e gli ingranaggi rodati, visto il turno di riposo previsto per il 2 gennaio, nella penultima giornata della prima fase dell’IHL.

La squadra di Da Rin si è tolta la soddisfazione di andare in vantaggio con un bel gol di Marcello Borghi dopo 4′, anche se il Varese non ha sfruttato un paio di occasioni per il bis ed è stata trafitta per due volte in appena 16″ dall’accoppiata Christensen-Huff (un gol e un assist a testa). Di nuovo Marcello Borghi, al 10.35, ha trovato la bordata del 2-2, imparabile per Baribeau, ma Christian è riuscito a riportare avanti i biancoblu con la rete del 2-3, la prima di cinque marcature consecutive dei collegiali americani. Quattro, infatti, i gol nel terzo centrale, realizzate da Gravelle (doppietta), Huff e Kiefer, con il Varese che nel frattempo cambia portiere, inserendo Bertin per Menguzzato, anche se i due goalie hanno disputato una prova valida e senza particolari colpe sui gol, in assenza del titolare Tura. A rompere il digiuno giallonero, a inizio del terzo periodo, è una magia di Franchini che infila il portiere Graves con un colpo di polso che spedisce il disco sotto la traversa. I 300 di via Albani spingono i gialloneri ed esultano quando Spellman – giocatore prestato da St. Thomas – realizza il gol del 4-7, mentre Bertin respinge più di un assalto ospite. Nulla può, però, sulla bordata di Berg a 2′ dalla fine; poi c’è tempo anche per Ross Tedesco che spinge in porta il disco del 5-8 al termine di un’azione confezionata da M. Borghi e Franchini.

Ora, come detto, qualche giorno senza partite ma con gli occhi puntati sulle altre piste di IHL: i Mastini sono sempre in testa al pari del Merano ma con una gara in più, mentre il “terzo incomodo” Pergine ha pagato a caro prezzo il ko interno con l’Appiano. Per avere la certezza di una delle due prime posizioni, a questo punto basta davvero poco.

Mastini Varese – St. Thomas University 5-8

(2-3; 0-4; 3-1) Marcatori: 4’08 Franchini (V – M. Borghi) 9’18” Christensen (ST – Huff) PP1, 9’34” Huff (ST – Christensen), 10’35” M. Borghi (V – Franchini), 14’31” Christian (ST – Willis), 25’36” Gravelle (ST), 29’40” Huff (ST – Berg), 31’03” Gravelle (ST) PP1, 37’26” Kiefer (ST – Stufko), 42’45” Franchini (V – Teruggia), 45’50” Spellmann (V – Teruggia, Lo Russo), 57’48” Berg (ST – Vincent), 59’13” Ross Tedesco (V – M. Borghi, Franchini).

IHL – CLASSIFICA: Merano, VARESE* 45; Pergine 40; Appiano 31; ValpEagle 29; Bressanone 26; Valdifiemme* 19; Alleghe, Caldaro 17; Como 16; Unterland 15.

* una partita in più