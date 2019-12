Aparthotel di lusso, dopo Milano Altido apre a Como

Un nuovo investimento di Altido in Italia e in Lombardia.

La società specializzata nell’offrire un tipo di ospitalità alternativa, ossia che unisce i servizi e la qualità della ricettività alberghiera alla riservatezza delle soluzioni non hotel, come case vacanza e appartamenti, sbarca a Como. Dopo la recente apertura a Milano, dove è stata inaugurato lo smart boutique aparthotel dall’impareggiabile vista sulla Galleria Vittorio Emanuele, la società ha rilevato e ristrutturato un elegante palazzo liberty posto proprio di fronte all’ingresso pedonale al centro città.

Un nuovo smart boutique aparthotel “Altido Ama 18” che promette di unire comfort e servizi di un hotel di alta gamma con la privacy di un appartamento in una formula innovativa e moderna di riqualificazione immobiliare per finalità ricettiva. La struttura viene inaugurata proprio nel momento in cui Como è più vivace e movimentata, con la sua Città dei Balocchi e il celebre videomapping di luci e colori sulle raffinate architetture del centro storico.

Altido, che conta 1700 strutture in Europa, ha individuato nella zona del Lario un punto focale per il proprio sviluppo sul territorio italiano, consolidando la propria posizione in un mercato che sempre più spesso cerca e richiede nuove forme di ospitalità, più flessibili, ibride e personalizzabili .

“Con questo secondo progetto, realizzato a distanza di soli tre mesi dal lancio di Altido Galleria a Milano, Altido dimostra la volontà di consolidare nel mercato italiano questa tipologia di format posizionandosi come pioniere di un nuovo concept di ospitalità. La società continuerà a investire molto sul mercato italiano e in particolare sull’area di Como in vista delle previsioni di crescita di domanda turistica nel prossimo futuro. Ed è proprio in quest’ottica che la ricerca di immobili da parte della società si concentrerà non solo in città ma lungo tutto il Lario per un’offerta completa e variegata” ha commentato Davide Ravalli, co – founder di Altido”.

Altido Ama 18 replica il format di Altido Galleria, offrendo in una soluzione smart e tecnologicamente all’avanguardia: sei sistemazioni – cinque camere e una suite – eleganti , funzionali, completamente arredate su misura nei minimi dettagli e caratterizzate da pavimento in parquet lungo tutta la superficie e boiserie in legno a tutta altezza. Perfette per chi sceglie di alloggiare in città in totale privacy, grazie alla possibilità di effettuare il self check – in /out a qualsiasi ora tramite un’apposita tecnologia, senza rinunciare a una serie di servizi a valore aggiunto, come il transfer privato e tour guidati, prenotabili direttamente da un display presente in camera. Ogni camera presenta una connessione wi – fi ad alta velocità, un minibar con bevande e snack offe rte, una cassaforte di ultima generazione, un hotel TV fino a 42” con contenuti dedicati e una soluzione tecnologica già utilizzata in altre strutture, in grado di monitorare alcuni indicatori per la sicurezza e il benessere degli ospiti come la qualità dell’aria nell’ambiente (standard richiesto dalle più grandi catene alberghiere) o gli sprechi di energia.

Obiettivo di questo progetto è la riqualificazione di immobili per trasformarli in strutture ricettive alternative a quelle alberghiere, garantendo standard elevati in termini di design e tecnologia con un’attenzione particolare al territorio e alle eccellenze che lo contraddistinguono. In quest’ottica rientra la partnership con una nota artista comasca, Ester Maria Negretti, le cui opere riproducono i panorami più suggestivi del lago con una peculiarità unica: l’ inserimento all’interno delle opere stesse alcuni oggetti raccolti in loco.

Prenotabili su tutte le principali OTA (Online Travel Agencies) globali tra cui Airbnb, Expedia, Homeaway, Booking.com e Hotels.com, le camere di Altido Ama 18 a Como hanno un costo che parte da una base di 130 €/notte per le standard in bassa stagione fino a 300 €/notte in alta stagione, mentre per la suite il costo varia da 160 €/notte per la bassa stagione a 350 €/notte durante l’alta stagione. Tutte le camere comprendono nel prezzo la prima colazione presso l’annesso, grazioso e accogliente, bistrot – pasticceria gestito dallo storico Panificio Silvani con il marchio Not Olly Caffè.