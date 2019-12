Aperto il nuovo supermercato sulla via Gallarate

Le ruspe si erano messe in azione a giugno di quest’anno e, a tempo di record, hanno demolito la vecchia sede della fabbrica Minadek, lungo la statale gallaratese di via Lombardia, per costruire il nuovo capannone del supermercato Famila.

Il nuovo punto vendita è stato inaugurato giovedì 19 dicembre, proprio a ridosso del weekend prenatalizio.

Si tratta del quarto supermercato aperto lungo l’asse tra Castronno e Gazzada Schianno, in un tratto, la via Lombardia, dove negli ultimi anni sono fioccate moltissime attività commerciali.