Area Giovani chiude un anno ricco di soddisfazioni

L’Associazione Culturale Area Giovani di Castellanza, organizza un evento per concludere il 2019 insieme: un’apericena di Natale che fa sold out in meno di sette giorni. Come tutti gli eventi organizzati sin ora, Area Giovani dimostra una capacità unica e straordinaria di coinvolgere sempre un pubblico numerosissimo.

Area Giovani cresce sempre di più, sono 4 i nuovi ragazzi entrati a far parte dell’Associazione: Beatrice Turato, Francesco Costanzo, Lorenzo Galli e Margherita Magni (nella foto in alto). «L’adesione di questi ragazzi – commenta il Presidente Alessio Gasparoli – di età compresa fra i 15 e i 20 anni, testimonia la bontà di un progetto forte e ben strutturato. Sono convinto che sapranno dare un prezioso contributo facendo crescere ulteriormente la nostra Associazione». Sono ormai passati tre anni dalla nascita dell’Associazione e tanti sono stati i traguardi raggiunti e sempre più sono i giovani che si fanno coinvolgere condividendo questo percorso. L’evento organizzato sull’Europa, nel Maggio scorso, ha trattato una tematiche di forte interesse in vista delle elezioni Europee invitando ospiti di rilievo nazionale e riuscendo a gremire la sala del teatro di Via Dante.

In questi mesi l’Associazione, sempre attiva e propositiva, ha cercato e finalmente trovato uno spazio per la nuova sede che verrà inaugurata nei prossimi mesi in Via Garibaldi 23, ovviamente a Castellanza. Oltre ad essere un luogo di ritrovo per le riunioni e per incontrare ospiti e giornalisti, l’auspicio è che possa diventare un riferimento per la cittadinanza e i sostenitori che vorranno confrontarsi o dare consigli e suggerimenti. Inoltre, i componenti del Consiglio Direttivo hanno lavorato per stringere preziose sinergie con attività locali garantendo dei benefit per gli associati. Sarà, infatti, attivo da Gennaio 2020 il progetto AG CARD. Il nuovo anno, quindi, per Area Giovani si apre con i migliori propositi e con lo scopo di dare un ulteriore slancio alla propria crescita: «Essere soci da quest’anno – spiega il Presidente Alessio Gasparoli– darà accesso a vantaggi, scontistiche e offerte riservate presso esercizi commerciali, locali e altre attività di Castellanza e non solo».

Area Giovani propone l’evento di domenica, un’apericena in vista del Natale e della conclusione dell’anno, con Gianluca Genoni, sportivo di fama mondiale e primatista del mondo di apnea, che racconterà la sua storia. Sarà l’occasione per uno scambio degli auguri e per trascorrere una serata insieme ai ragazzi dell’Associazione. «Siamo molto contenti e soddisfatti dei risultati raggiunti quest’anno – commenta il Presidente Gasparoli – Il numero di soci è in continuo aumento e con questo nuovo progetto aspiriamo a coinvolgerne altri. Il proposito dell’anno è stato conseguito: siamo riusciti a coinvolgere altri ragazzi e ragazze all’interno dell’Associazione proprio come ci eravamo prefissati». L’evento si svolgerà domenica 22 dicembre a partire dalle 19.30 presso il Caffè Club, in via F.lli Cairoli 16 a Castellanza.