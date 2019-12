Atleti da tutta Italia per la gara di tiro con l’arco

Più di 100 atleti provenienti da tutta Italia sono arrivati oggi a Gerenzano. Sedici le società che si sfideranno a partire da domattina, domenica 8 dicembre per conquistare il trofeo che lo scorso anno fu vinto dagli Arcieri di Santo Stefano. Le squadre, formate da 6 arcieri più una riserva, oggi pomeriggio inizieranno i tiri di prova; alle 17:30 la cerimonia di apertura.

Presenti alla conferenza stampa anche il Sindaco di Gerenzano Ivano Campi, che ha ringraziato la Federazione Italiana di Tiro con l’Arco per il coinvolgimento di un così grande numero di giovani: ‘Come amministrazione ci teniamo a mantenere vive e attive tutte le strutture che abbiamo. In questi ultimi anni abbiamo fatto un importante intervento di ristrutturazione in questo palazzetto, che hanno permesso di realizzare proprio eventi come questo’.

La manifestazione sportiva ha portato a Gerenzano tanti giovani atleti, ma anche tecnici, famigliari e tifosi provenienti da tutta Italia. ‘Lo sport è un formidabile trainatore di indotto economico. Per questo motivo la camera di commercio ha sostenuto questa iniziativa’ ha sottolineato Antonio Franzi della Camera di Commercio di Varese. L’evento è stato supportato da Regione Lombardia, dalla Camera di Commercio di Varese e dal Comune di Gerenzano. Nelle passate edizioni diversi ragazzi partecipanti hanno poi esordito in nazionale ed è con questo augurio che è iniziata la giornata di oggi.