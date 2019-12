Autolinee Varesine: le modifiche agli orari per il periodo natalizio

L’avvicinarsi del Natale e la chiusura degli istituti scolastici comportano alcune modifiche agli orari degli autobus di Autolinee Varesine.

Da lunedì 23 dicembre 2019 a sabato 4 gennaio 2020, su tutta la rete gestita dall’azienda sarà in vigore l’orario Ridotto, applicato sia sulle linee urbane della città di Varese, sia sulle linee extraurbane; su alcune delle numerose linee extraurbane (ad esempio la N20 Varese-Angera-Sesto Calende o la N21 Varese-Osmate), però, tale tipo di orario non esiste, perciò in questi casi si utilizzerà l’orario Non Scolastico.

Nelle giornate di Natale (25 dicembre) e Capodanno (1 gennaio), il servizio è interamente sospeso; il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) sono attive solamente le linee urbane di Varese con orario Festivo.

il giorno dell’Epifania (6 gennaio) sarà invece in vigore l’orario Festivo, su tutte le linee in cui tale tipo di orario è previsto.

In concomitanza con le festività, anche gli uffici di Autolinee Varesine attivi a Varese, Bardello, Ghirla e Luino adottano orari di apertura leggermente più ristretti: per tutte le informazioni, si consiglia di visitare il sito www.ctpi.it.