Babbo Natale arriva dal fiume

Ci sono alcuni eventi che sono entrati nella tradizione della Città di Sesto Calende e si legano al nostro Fiume interpretato come ideale palcoscenico.

Uno di questi è l’arrivo di Babbo Natale dal Fiume: una ricorrenza che alla vigilia di Natale, la sera del 24 Dicembre, si ripete.

Anche quest’anno (l’appuntamento sarà alle 17 e 30) sarà compito dei canoisti del Circolo Sestese Kayak quello di scortare Santa Claus sino allo sbarco che avverrà in Piazza De Cristoforis in prossimità del maestoso Albero di Natale.

Qui saranno in molti ad attenderlo anche solo per salutarlo ed avere dalle Sue mani una manciata di caramelle raccomandandosi, per l’ultima volta, in merito alla visita che farà nella notte in ciascuna casa lasciando i doni. La comunità Sestese non perderà invece l’occasione di intrattenere questo gradito ospite organizzando una Festa di Piazza dove non mancherà la Cioccolata Calda per i più piccoli (preparata dallo Sci Club), il Vin Brulè per i più grandi a cura del CAI ed una dolce fetta di panettone donata dal Comitato del Volontariato.

Un gran gioco di squadra che, in attesa del Rogo della Befana, chiude le iniziative legate al Natale che hanno visto impegnati il locale Gruppo Commercianti e Artigiani, la Pro Sesto e la ConfCommercio Gallarate Malpensa con il patrocinio della Amministrazione comunale.