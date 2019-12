Bimbo di 4 anni investito dall’auto del papà in cortile

Un bambino di 4 anni è rimasto vittima di un incidente in un cortile questo pomeriggio attorno alle 17.20 a Gerenzano. Da una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Saronno sembra che il padre del piccolo abbia inavvertitamente travolto il bambino che in quel momento era in cortile ad aspettarlo prima di andare a lezione di calcio.

Il 118 di Milano ha inviato ambulanza e automedica. I sanitari hanno visitato il bambino che era cosciente e non presentava secondo una prima valutazione traumi importanti: è stato immobilizzato e trasportato all’ospedale di Legnano.

Sul posto ha operato una pattuglia dei carabinieri di Cislago.