Bloccati su una parete di ghiaccio, vengono salvati dagli aerosoccorritori

Nella mattina di sabato 28 dicembre gli specialisti aerosoccorritori vigili del fuoco del reparto volo Lombardia, sono intervenuti in Val Taleggio, in provincia di Bergamo, per soccorrere due escursionisti che stavano tentando di raggiungere a piedi il rifugio Gherardi, in località Pizzino. I due però erano rimasti bloccati su una parete di ghiaccio. Impossibilitati a muoversi hanno lanciato l’allarme. Immediatamente si è alzato in volo da Malpensa il “Drago 84”, l’equipaggio raggiunta la zona ha individuato le persone, sono stati calati due aerosoccorritori che hanno assicurato gli individui, successivamente i due sono stati vericellati a bordo dall’aeromobile. Trasportate in zona sicura per loro non è stato necessario l’intervento del personale sanitario. Alle operazioni hanno collaborato anche gli specialisti vigili del fuoco del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) del comando di Bergamo.

Galleria fotografica Salvataggio in Val Taleggio 4 di 4