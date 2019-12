Botti di Capodanno: sequestrati oltre 40 chili di petardi in un garage

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Lonate Pozzolo hanno perquisito il garage di un operaio 63enne del luogo: all’interno i militari hanno scoperto un vero e proprio “arsenale” per le festività di capodanno, sequestrando oltre 40 chilogrammi di petardi di fabbricazione cinese e 8 candelotti con miccia detenuti illecitamente.

Il sequestro si inquadra negli abituali controlli che i Carabinieri svolgono in prossimità del capodanno, per contrastare la circolazione di artifizi pirotecnici vietati, illegali e di natura contraffatta, che sono spesso i principali responsabili dei gravi incidenti che avvengono nelle prime ore del Capodanno. L’uomo ha riferito ai militari di aver acquistato i 758 petardi dalla Campania, approfittando di un pezzo di saldo praticato dal venditore sull’ingente quantità, ma non ha fornito alcun dettaglio né sul rivenditore – che a suo dire gli avrebbe inviato gli 8 candelotti come “omaggio della casa” – né sul prezzo pagato. Ha negato inoltre di volerli a sua volta rivendere, sostenendo di averli acquistati per uso personale.

Giustificazione che non gli ha impedito di essere denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per detenzione illecita di materiale esplodente e fuochi pirotecnici.