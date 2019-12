Cacciavite e hashish in tasca, denunciato un 20enne

Durante le attività di pattugliamento straordinario messe in atto a Varese dai carabinieri è incappato nei controlli anche un 20enne di Bardello che ha destato l’attenzione degli uomini della comando varesino.

Il giovane stato deferito in stato di libertà accusato dal reato di porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere. Il 20enne, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un cacciavite della lunghezza di 15 cm, del quale non era in grado di giustificarne il porto, nonché di un grammo di sostanza stupefacente del tipo hashish.