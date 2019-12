Cade un albero su una casa: chiusa via Roma

Vigili del fuoco e operai al lavoro in via Roma ad Olgiate Olona, dove questa notte due grossi pini sono caduti e uno è finito sul tetto di una casa che affaccia su via Galilei.

Altri alberi di via Roma sembrano essere pericolanti e pertanto necessitano di intervento.

Via Roma, secondo le informazioni fornite dagli operatori, potrebbe rimanere chiusa per tutta la giornata odierna per i lavori di rimozione degli alberi crollati e per la messa in sicurezza della strada.