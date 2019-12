Il capo dei vigili del fuoco: “Caserma di Luino tra le priorità”

“La caserma dei vigili del fuoco di Luino è certamente fra le priorità del Corpo nazionale, che privilegia i progetti nei luoghi in cui le amministrazioni dimostrano l’interesse ad avere un distaccamento”.

Così Fabio Dattilo, capo dei vigili del Fuoco presente a Varese per la presentazione di un nuovo dispositivo per l’individuazione delle persone attraverso una speciale attrezzatura (al centro nella foto tra il prefetto di Varese e il comandante provinciale).

La presenza dei vertici del Corpo nazionale sono stati l’occasione per fare il punto sulle risorse che a livello paese sono garantite per quest’anno nel bilancio – “65 milioni” – e sui nuovi progetti come l’incremento dell’elicottero A139, un nuovo elicottero Eriksson in grado di spostare un container capace di fungere da stazione mobile. Dotazioni importanti che devono però fare i conti con un territorio che per il Varesotto presenta diverse criticità, vedi la situazione di Luino dove la caserma in riva al Tresa presenta problemi. Una vicenda annosa che ha generato polemiche e non poche critiche, un intervento atteso che oggi con le parole del numero uno dei vigili del fuoco appare più vicina ad una soluzione.