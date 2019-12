Carabinieri in centro in alta uniforme

Per l’intera giornata di oggi, domenica 8 dicembre sono presenti nel centro della città di Varese i carabinieri in Grande Uniforme Speciale ridotta in occasione delle festività di Natale e Capodanno.

I carabinieri, come di consueto in coppia, erano di pattuglia anche nella giornata di ieri, sabato 7, momento a cui si riferisce questo scatto.