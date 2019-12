Castano Primo avrà uno sportello legale gratuito

Uno sportello legale gratuito per i cittadini di Castano Primo. L’annuncio è del sindaco Giuseppe Pignatiello, rieletto il 26 maggio con la lista Insieme per Castano.

“Con una delibera di Giunta Comunale – ha detto Pignatiello – abbiamo approvato l’attivazione di uno sportello legale gratuito per tutti i cittadini. Questo grazie alla convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio”.

Molto presto – la data di apertura dello sportello non è ancora nota – i castanesi disporranno di uno sportello per confrontarsi gratuitamente con i legali per ricevere assistenza.