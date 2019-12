Christmas, il cane salvato dal bosco che ha commosso Marnate e non solo

In questi giorni in televisione ci vengono proposte tante storie sul Natale e sulla magia che caratterizza questo periodo di festa, ma senza andare lontano un piccolo miracolo natalizio è avvenuto sul nostro territorio, in valle Olona, coinvolgendo e commuovendo tante persone.

Il protagonista è stato chiamato Christmas, assomiglia un po’ a una pecorella, ma in realtà è un cane di circa tre anni, un incrocio fra un maremmano e uno spinone, bianco con gli occhi grigio-azzurri e il naso rosa: cinque giorni fa è stato salvato da morte certa da una coppia di fratelli, che hanno preso a cuore la sua triste storia, cercando di regalargli un finale diverso.

«Mio fratello Gastone si trovava nei boschi fra Rescaldina e Marnate, dove quotidianamente porta i nostri cani a passeggiare – racconta Alessia Giudici, la 45enne rescaldinese che ha salvato Christmas – ad un certo punto Thea, la sua cagnolina, ha puntato una zona interna del bosco ed è corsa in quella direzione: lì, disteso a terra c’era una massa di pelo bianco che chiedeva aiuto con gli occhi».

La prontezza di riflessi di Gastone è stata decisiva: «Ha subito chiamato me, e a seguire Asl, veterinari, accalappia-cani e Forze dell’Ordine. Io l’ho raggiunto e insieme abbiamo atteso che Christmas fosse trasportato e curato».

Alessia è colpita dall’interesse che la sorte dell’animale ha suscitato: «Si è dovuto aspettare che arrivassero gli incaricati della provincia di Varese, perché la competenza è territoriale, ma nell’attesa tutti coloro che erano sul posto hanno dimostrato attenzione e cura per Christmas, anche i vigili di Marnate, davvero premurosi e gentili».

Una storia che ha un risvolto anche legale: «Al momento ci sono indagini delle Forze dell’Ordine in corso, perché il cane è stato sicuramente maltrattato: è stato abbandonato a se stesso per diverso tempo, poi, quando le sue condizioni sono peggiorate, il suo proprietario ha deciso di abbandonarlo nel bosco, in un punto isolato e lontano dalla strada. Secondo i medici non stava mangiando da un mese e si stava lasciando morire, ma adesso sembra reagire».

Alessia a questo punto si commuove: «E’ come se dopo esser stato ritrovato, abbia scelto di vivere e adesso sta reagendo. Non sappiamo se avrà un danno neurologico, visto che sembra sia rimasto sul fianco sinistro senza potersi muovere per almeno una settimana, ma intanto gli stanno facendo fare fisioterapia per recuperare tono muscolare e gli è tornato l’appetito».

A rincuorare i salvatori del cagnolino sulle sue condizioni, il capo veterinario sezione di Gallarate, che informa costantemente Alessia: «Abbiamo incontrato persone splendide, è una storia che ha visto la mobilitazione di tantissima gente». Il potere del web ha mostrato in questa occasione la sua forza-buona: «Abbiamo raccontato di Christmas sui social e un migliaio di utenti hanno condiviso la sua storia e si sono interessati delle sue condizioni, soprattutto a Marnate: abbiamo già diverse famiglie che si sono dette pronte ad adottarlo, anche nell’eventualità che gli vengano riscontrati problemi neurologici. Adesso vorremmo scoprire qualcosa in più sul suo passato, se qualcuno lo aveva visto in qualche giardino sul territorio: speriamo di poter arrivare a delle risposte. Grazie davvero a tutti, è qualcosa di bello che abbiamo realizzato insieme».