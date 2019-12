Ciclocross di fine anno sulla spiaggia di Monvalle

Appuntamento di fine anno con il ciclocross, disciplina dura e invernale che ha un solido passato nella nostra provincia. L’appuntamento è per domenica 29 dicembre sulle rive del Lago Maggiore, dove il Gruppo Sportivo Contini ha allestito un campo di gara sulla spiaggia del Gurée a Monvalle.

La manifestazione organizzata dalla società del presidente Vincenzo Tolomeo è l’ultima per il 2019 in ambito agonistico per il ciclismo del Varesotto: la gara è valida come undicesima prova – la terz’ultima – del Criterium Varesino ma anche come prova del challenge Contea dei Quattro Cantoni, due circuiti allestiti sotto l’egida dell’ACSI.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 12,30 alla spiaggia del Gurèe, nota anche per essere uno dei punti più frequentati in estate da turisti e locali alla ricerca di refrigerio, anche se stavolta le temperature saranno ben più basse. La prima partenza, riservata ai più giovani, sarà data alle ore 13,30 mentre il secondo via è previsto alle ore 14,30. A seguire le premiazioni e gli applausi a tutti i partecipanti.