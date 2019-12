Coop Coros, completato il passaggio di 274 lavoratori a MLE

Dopo due settimane di preoccupazioni, si è risolta la situazione dei quasi 300 lavoratori della cooperativa Coros, attiva alla Cargo City di Malpensa, che ha dichiarato la cessazione dell’attività.

Come gia delineato la scorsa settimana, la società MLE – per cui Coros lavorava in subappalto – ha deciso per la riassunzione del personale nelle proprie fila: «Abbiamo finito ieri (venerdì, ndr) il passaggio di 274 lavoratori, che ha richiesto tre giorni» spiega Gaetano Cannisi della CISL.

I 274 vengono riassunti a tempo indeterminato, mentre gli interinali (una trentina) che avevano contratto a termine in scadenza al 31 dicembre verranno riassorbiti sulla base delle necessità, a tempo determinato.

Il passaggio è stato approvato dalle diverse sigle sindacali – Confederali, Flai e Cub – anche se la Cub Trasporti ha contemporaneamente in corso una azione legale verso MLE, maturata nel corso della vertenza.