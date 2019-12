Corsie al freddo: intervento urgente all’ospedale di Cuasso

La caldaia fa le bizze, intervento in urgenza per assicurare temperature decenti ai ricoverati.

Nelle scorse settimane, l’impianto di riscaldamento dell’Ospedale di Cuasso al Monte ha funzionato a singhiozzo: le temperature nelle stanze raggiungevano appena i 18 gradi.



Vista l’impossibilità di porvi rimedio, la direzione dell’asst Sette Laghi ha deciso e dato attuazione a un intervento straordinario in urgenza, destinando 200.000 euro per una riparazione generale. Tutto l’impianto, infatti, evidenza gravi lacune. Come indicato dalla stessa delibera di spesa: le tubature erano vecchie, malandate, con falle e si rilevava la presenza di amianto.

I lavori, quindi, sono stati svolti con la massima urgenza. Nessun paziente ricoverato è stato spostato durante la fase dei lavori.

Si attende ancora, nel frattempo, il via libera di Regione Lombardia per procedere con la vendita dell’area ospedaliera, attraverso una manifestazione di intenti che garantisca un futuro sempre in ambito socio sanitario dell’area.