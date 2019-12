Domenica di recuperi, il Gavirate vince ancora

Domenica 22 dicembre non erano in programma giornate di campionato, ma a scendere in campo sono state tutte quelle formazioni che hanno visto in precedenza rinviare delle gare.

In Promozione il Gavirate continua a vincere e anche a Uboldo contro la temibile Uboldese il risultato ha sorriso ai ragazzi di mister Caon. A decidere l’1-0 la rete di Maraschio (foto Facebook – Gavirate Calcio 1921) al 37’ della ripresa. Nell’altro recupero in programma il Cas Sacconago ha superato 1-0 il Fagnano.

CLASSIFICA: Gavirate 37; Besnatese 29; Meda 26; Cas Sacconago 25; Uboldese, Base 96 24; Morazzone 23; Vighignolo, Sedriano 21; Magenta 20; Olimpia 19; Universal Solaro, Union Villa Cassano 18; Vittuone 15; Gorla Maggiore 13; Fagnano 4.

Il recupero di Prima Categoria tra Cantello Belfortese e Arsaghese è stato invece sospeso dopo poco più di 15 minuti di gioco. La causa è stato un brutto infortunio occorso a un giocatore dell’Arsaghese.

CLASSIFICA: Solbiatese 37; Nfo Ferno 28; Ispra 26; Accademia Bmv, Valceresio, Bosto 25; San Michele 23; Arsaghese, Tradate, Folgore Caratese 19; Turbighese, Crennese Gallaratese, Ticinia 18; Cantello Belfortese 11; San Marco 10; Antoniana 3.

Nel Girone N di Seconda Categoria, sabato è scesa in campo la capolista Olgiatese, che ha battuto 2-0 la Kolbe. Con questa vittoria la squadra di Olgiate Olona sale a quota 43 punti, staccando di nove lunghezze il Villa Cortese.

CLASSIFICA: Olgiatese 43 Villa Cortese 34; Pro Juventude, Canegrate 32; Parabiago 31; Lonate Pozzolo 30; Solbiatese 26; Buscate 24; Virtus Cantalupo 22; Robur 19; Kolbe 18; Gorla Minore 17; Beata Giuliana 16; Sant’Ilario, Nerviano, Oratorio San Francesco 15; Samarate, Buscate 13.

Ribaltone in vetta invece nel Girone Z di Seconda Categoria. Il Luino passa 2-0 sul campo del Lonate Ceppino e sorpassa il Laveno Mombello, sconfitto 3-2 a Caravate. Sale in seconda piazza la Sommese che passa 3-2 in casa della Lavena Tresiana mentre si presenta ai piani alti l’Aurora Induno che supera 2-0 il San Luigi. Pari senza reti per il Cairate contro l’Arnate, ritrova il sorriso la Casmo che supera 3-0 il Coarezza. Colpo esterno per il Ceresium Bisustum, vittorioso 3-1 in casa del Buguggiate, e per la Malnatese, 3-0 a Cuasso. Rinviata la sfida tra Eagles e Tre Valli per impraticabilità del campo di Caronno Varesino.

CLASSIFICA: Luino 35; Sommese 34; Laveno Mombello, Caravate, Lonate Ceppino 32; Aurora Induno 31; Cairate, Casmo 30; Malnatese 28; Ceresium Bisustum, Buguggiate 23; Cuassese 22; Arnate 18; Tre Valli 16; Coarezza 12; Eagles 9; Albizzate 8; Lavena Tresiana 5.

Nel Girone A di Terza Categoria c’era un solo recupero in programma. A Busto Arsizio l’Oratorio San Filippo ha battuto 1-0 la Jeraghese, uno scontro di vertice che permette ai bustocchi di salire al secondo posto agganciando proprio la squadra di Jerago.