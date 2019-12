Duemilalibri, 7500 persone coinvolte. “Un pubblico eterogeneo e nuovo”

Dieci giorni senza sosta di eventi e incontri con gli autori per un totale di 78 appuntamenti. Oltre 6mila presenze alle presentazioni, più di 1.500 studenti gallaratesi coinvolti; 45mila persone raggiunte via Facebook con gli eventi giornali e i programmi di giornata; undici diverse location; quattro mostre.

L’assessore alla Cultura, Massimo Palazzi, va però oltre le cifre, «pur importanti»: «Abbiamo proposto un programma molto diversificato in grado di rivolgersi a un pubblico eterogeneo, dal punto di vista anagrafico e da quello dell’interesse culturale: la soddisfazione è avere incontrato il favore di tante persone diverse, abbiamo visto molte “facce nuove” rispetto a quelle che da sempre prendono parte a queste rassegne. Questo è un risultato molto importante, come è importante che gli autori, a partire da quelli più noti, siamo intervenuti con grande entusiasmo e disponibilità, dimostrando di conoscere a prezzare la nostra manifestazione. Ciò significa avere ben seminato in questi vent’anni e soprattutto ci dà lo slancio per proseguire su questa strada, tenendo viva Duemilalibri tutto l’anno con eventi a tema che possono contare su un brand ormai conosciuto e considerato ovunque».

L’assessore ha presenziato a quasi tutti gli appuntamenti, sempre introducendo di persona gli autori. . Da parte dell’esponente della giunta Cassani ci sono anche le “menzioni speciali” che vanno alla serata dedicata alla storia del tessile gallaratese e alla presentazione dei libri di storia locale «che hanno visto la partecipazione spontanea di tantissimi ragazzi», alla qualificatissima platea per l’incontro con Galli della Loggia e ai convegni del 25 novembre in occasione della giornata contra la violenza alle donne «che hanno richiamato tutti assieme professionisti, studenti e tanti gallaratesi».

Infine, da parte dell’assessore Palazzi, un ringraziamento speciale alla squadra: «Il lavoro della dirigente e del personale dell’ufficio Cultura, della biblioteca e del Sistema bibliotecario Panizzi è stato straordinario. Così come è stato fondamentale l’apporto delle librerie, a partire da Biblos, passando da Carù fino ad arrivare a Millestorie. Se il bilancio di questa edizione di Duemilalibri è più che positivo, il merito va sicuramente condiviso con loro».